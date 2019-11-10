Британцев уберегли от «русских хакеров»

Контрразведка Британии уберегла политиков от «русских хакеров»

Контрразведка Великобритании MI5 провела секретную операцию, целью которой была защита телефонов политиков страны от «российских хакеров». Миссия началась после того, как якобы обнаружилось, что учётные записи некоторых членов партий были взломаны.

На время операции контрразведчики запретили политикам пользоваться гаджетами и рассказывать об атаках русских хакеров. Об этом сообщает The Mirror.

Издание отмечает, что теперь политики знают, как надо поступать при любых «странных действиях» на их телефонах и компьютерах — обращаться в MI5.

Ранее News.ru сообщал, что разведки Великобритании и США представили результаты расследования деятельности российской группы хакеров Turla. По данным спецслужб, киберпреступники использовали иранские инструменты и инфраструктуру для проведения атак на десятки стран. Маскируясь под иранских хакеров, россияне похищали документы компаний и правительств более чем 35 государств.