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Facebook запустила программу защиты от вмешательства в выборы президента США 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Facebook запустила программу защиты выборов в США
Фото: Reuters/Коллаж «Газеты.Ru»
Компания Facebook запустила программу Facebook Protect для обеспечения безопасности аккаунтов политиков и партий от хакеров, а также вмешательства в президентские выборы в США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости"со ссылкой на заявление компании.
Уточняется, что программа призвана защитить от хакерских атак учетные записи выборных должностных лиц, кандидатов, а также их сотрудников и других лиц.
Как стало известно, при обнаружении атаки на один аккаунт компания будет иметь возможность проверить и защитить прочие аккаунты, "связанные с той же организацией, которые зарегистрированы в нашей программе".
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Теги:
Интернет , В мире , Наука и техника , США
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