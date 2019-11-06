Кабмин определил угрозы Рунета 

Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности работы на территории РФ Интернета и сети связи общего пользования. Проект постановления кабмина с перечнем угроз в настоящее время согласовывается профильными министерствами.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств.
Под угрозой предлагается понимать нарушение способности сети связи противостоять попыткам несанкционированного доступа к её техническим и программным средствам. Также сюда отнесли распространение запрещённой информации.
Угрозой устойчивости называется угроза, при которой нарушается работоспособность Сети при отказе части её элементов, а также в условиях внешних воздействий природного и технологического характера.
В перечень угроз безопасности предлагается внести угрозы осуществления кибератак и других информационных воздействий на средства и сети связи.
Угрозой целостности называется угроза нарушения способности взаимодействия Сети, при котором становится невозможным установление соединений между пользователями или информационными ресурсами.
Ранее News.ru сообщал, что недружественные действия зарубежных партнёров и торговые войны говорят о наличии реальной угрозы для российского сегмента Интернета. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что закон о защите Рунета служит как раз для того, чтобы обезопасить страну от возможных проблем с Сетью.