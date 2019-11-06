Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин определил угрозы Рунета 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Кабмин определил угрозы Рунета
Фото: РИА Новости
Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности работы на территории РФ Интернета и сети связи общего пользования. Проект постановления кабмина с перечнем угроз в настоящее время согласовывается профильными министерствами.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств.
Под угрозой предлагается понимать нарушение способности сети связи противостоять попыткам несанкционированного доступа к её техническим и программным средствам. Также сюда отнесли распространение запрещённой информации.
Угрозой устойчивости называется угроза, при которой нарушается работоспособность Сети при отказе части её элементов, а также в условиях внешних воздействий природного и технологического характера.
В перечень угроз безопасности предлагается внести угрозы осуществления кибератак и других информационных воздействий на средства и сети связи.
Угрозой целостности называется угроза нарушения способности взаимодействия Сети, при котором становится невозможным установление соединений между пользователями или информационными ресурсами.
Ранее News.ru сообщал, что недружественные действия зарубежных партнёров и торговые войны говорят о наличии реальной угрозы для российского сегмента Интернета. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что закон о защите Рунета служит как раз для того, чтобы обезопасить страну от возможных проблем с Сетью.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
News.ru: последние новости
Два работника московского банка предстанут перед судом за мошенничество Два работника московского банка предстанут перед судом за мошенничество В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете» В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете» Причину сбоя в работе соцсети назвали во «ВКонтакте» Причину сбоя в работе соцсети назвали во «ВКонтакте»
Комментарии 
Теги:
Интернет , Политика , Дмитрий Песков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Российский патруль забросали камнями в Сирии 457
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой 76
Игры и реальность: Бойне в Забайкалье нашли оправдание
Игры и реальность: Бойне в Забайкалье нашли оправдание 361
«Ядерный шантаж»: Иран напугал США
«Ядерный шантаж»: Иран напугал США 2
Отец устроившего бойню в Забайкалье рассказал о сыне
Отец устроившего бойню в Забайкалье рассказал о сыне 13
Видео
«Ядерный шантаж»: Иран напугал США
01:08
«Ядерный шантаж»: Иран напугал США
В мире Армия
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
06:06
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
Шоу-бизнес
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение