Кабмин определил угрозы Рунета

Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности работы на территории РФ Интернета и сети связи общего пользования. Проект постановления кабмина с перечнем угроз в настоящее время согласовывается профильными министерствами.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств.

Под угрозой предлагается понимать нарушение способности сети связи противостоять попыткам несанкционированного доступа к её техническим и программным средствам. Также сюда отнесли распространение запрещённой информации.

Угрозой устойчивости называется угроза, при которой нарушается работоспособность Сети при отказе части её элементов, а также в условиях внешних воздействий природного и технологического характера.

В перечень угроз безопасности предлагается внести угрозы осуществления кибератак и других информационных воздействий на средства и сети связи.

Угрозой целостности называется угроза нарушения способности взаимодействия Сети, при котором становится невозможным установление соединений между пользователями или информационными ресурсами.