В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети

Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в понедельник днем в России . Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации", — сообщили ТАСС в пресс-службе "ВКонтакте".

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (50%), трудности при отправке сообщений (46%) и при входе в аккаунт (3%).

Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Краснодара.