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Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети 

ТАСС + ещё 5 47 минут назад
В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой
Фото: РИА Новости
Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в понедельник днем в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
"Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации", — сообщили ТАСС в пресс-службе "ВКонтакте".
Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (50%), трудности при отправке сообщений (46%) и при входе в аккаунт (3%).
Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Краснодара.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Технологии , ИТАР-ТАСС
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