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Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+ 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+
Фото: globallookpress.com
Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
Платформа предлагает пользователям семидневный пробный период, по истечении которого стоимость подписки в России составит 199 рублей в месяц.
Сервис, который, по заявлению компании Apple, объединит ведущих мировых сценаристов и кинопроизводителей, запущен более чем в 100 странах. Новый сервис будет доступен в приложении Apple TV на устройствах Apple, а также на сайте tv.apple.com и на некоторых смарт-телевизорах Samsung. Оригинальные фильмы и сериалы Apple TV+ будут доступны без русского дубляжа, но с субтитрами.
В конце августа стало известно, что Apple потратила на производство контента для своего стримингового сервиса более $6 млрд При этом Netflix в прошлом году израсходовал на контент около $12 млрд
Сейчас Netflix лидирует в сегменте потокового видео — на него подписаны более 158 млн человек. Однако летом 2019 года стало известно, что аудитория сервиса в США сократилась впервые в истории. Кроме того, у платформы есть ряд конкурентов, включая Hulu, которым пользуются 28 млн человек. В ноябре 2019 года свой стриминговый сервис запускает Disney, а на весну 2020-го намечен запуск сервисов Peacock от телекомпании NBC и HBO Max от WarnerMedia.
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Теги:
Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Walt Disney , Netflix , Apple , телеканал NBC
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