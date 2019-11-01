Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о пользе и рисках закона об устойчивой работе Рунета 

РИА Новости + ещё 24
Закон об устойчивой работе Рунета полезен и позволит сохранить работоспособность сети в России при внешнеполитических проблемах, однако он может привести к удорожанию товаров и услуг, заявил РИА Новости руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
В мае президент РФ подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Закон вступает в силу с 1 ноября этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.
По словам эксперта, закон действительно полезен. "Строится инфраструктура, которая в случае глобальных внешнеполитических проблем и попытки полного отключения России от интернета частично позволит сохранить работоспособность Рунета и основных сервисов. На реализацию закона, по различным оценкам, на текущий момент заложено около 30 миллиардов рублей", — указал Фишман.
Он напомнил, что закон подразумевает создание национальной системы доменных имен, единого реестра операторов связи и установку на их каналах спецоборудования, создание реестра точек обмена трафиком. Также предполагается разработка новых сервисов, а с операторов связи снимается требование по блокировке сайтов, — Роскомнадзор сможет делать это самостоятельно. "В рамках реализации этого закона предполагается проводить ряд учений — эмулировать такую ситуацию в замкнутых масштабах и учиться с этим жить. Это полезно, и правильно", — сказал он. В то же время эксперт считает маловероятной ситуацию, когда РФ полностью заблокируют от интернета.
"Реализация этого закона и создание единых точек обмена трафиком может привести к увеличению стоимости товаров и услуг", — указал эксперт Group-IB. Он объяснил, что маршрутизация в интернете строится с учетом времени задержки, загруженности, стоимости каналов. При введении единого реестра прописанные маршруты не будут учитывать динамику изменения трафика и эти "единые точки" могут стать точками "отказа" и приведут к росту цен и падению скорости.
"Еще один глобальный минус состоит в том, что Роскомнадзор становится вообще единой точкой "отказа" всего — не существует абсолютно защищенных систем … а в данном случае любой внутренний сбой, либо успешная атака на регулятора может привести к блокировке трафика на всех операторах. Конечно, все будет зависеть от реализации — если потратить много денег и сделать все очень грамотно, качественно и хорошо, то данный закон принесет пользу", — добавил он.
Последние новости
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются Парад смертников: больше половины банков скоро закроются "Экипаж решил, что она пьяная": муж Вележевой рассказал о дебоше в самолете "Экипаж решил, что она пьяная": муж Вележевой рассказал о дебоше в самолете История сбитого "пьяного" мальчика: судмедэксперт решился на признание История сбитого "пьяного" мальчика: судмедэксперт решился на признание
Комментарии19 
Теги:
Интернет , Видео , Общество , Политика , Роскомнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предложили не платить за коммуналку
Россиянам предложили не платить за коммуналку 50
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ЧП в Чили
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ЧП в Чили 497
Россия перейдет на «новый» хлеб
Россия перейдет на «новый» хлеб 22
Кто выйдет на пенсию в 45 лет?
Кто выйдет на пенсию в 45 лет? 2
«Отупели»: Вопросы с экзамена из XIX века поразили людей
«Отупели»: Вопросы с экзамена из XIX века поразили людей 1
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
00:33
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
09:20
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Армия
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия Статьи
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение