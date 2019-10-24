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«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети 

РИА Новости + ещё 2 59 минут назад
«Подглядывающая» за Зеленским помощница попала в Сеть
Фото: globallookpress.com
Пользователи Сети высмеяли работника пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского, которая во время интервью главы государства в ходе визита в Японию появлялась за кадром, выглядывая из-за угла и делая странные жесты.
Как отмечает издание Strana.ua, указанным работником, предположительно, является пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. На протяжении 11-минутного ролика она четырежды попадала в кадр, выглядывая из-за стены и махая руками.
Вероятно, Мендель таким образом пыталась дать понять журналистам о необходимости закончить интервью. Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети.
"Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
"Она не могла махать с другой стороны камеры?", — задался вопросом Денис Корнышев.
"Колхоз. Это про появление на заднем плане", — выразил мнение Константин Зарукин.
"А в конце платочком начала махать, дайте мне это развидеть", — написала Леся Толстая-Павленко.
"А могла бы укусить", — сыронизировал Roman Eridan.
"Спасибо, что Мендель не отвесила пендель", — пошутил Igor Tenetko.
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Комментарии1
Интернет , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Юлия Мендель , Александр Тимошенко , Япония
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