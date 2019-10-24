«Подглядывающая» за Зеленским помощница попала в Сеть

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Пользователи Сети высмеяли работника пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского , которая во время интервью главы государства в ходе визита в Японию появлялась за кадром, выглядывая из-за угла и делая странные жесты.

Как отмечает издание Strana.ua, указанным работником, предположительно, является пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель . На протяжении 11-минутного ролика она четырежды попадала в кадр, выглядывая из-за стены и махая руками.

Вероятно, Мендель таким образом пыталась дать понять журналистам о необходимости закончить интервью. Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети.

"Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.

"Она не могла махать с другой стороны камеры?", — задался вопросом Денис Корнышев.

"Колхоз. Это про появление на заднем плане", — выразил мнение Константин Зарукин.

"А в конце платочком начала махать, дайте мне это развидеть", — написала Леся Толстая-Павленко.

"А могла бы укусить", — сыронизировал Roman Eridan.

"Спасибо, что Мендель не отвесила пендель", — пошутил Igor Tenetko.