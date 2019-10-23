Названа пятерка самых опасных звезд

Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд

Компания по кибербезопасности назвала звезд, которых опаснее всего искать в Интернете. Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс и американская певица Билли Айлиш заняли второе и пятое место в этом рейтинге, сообщает NME.

Чаще всего электронные устройства пользователей заражались вредоносными программами и вирусами, когда они искали британскую теле— и радиоведущую Кэролайн Флэк.