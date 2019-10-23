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Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд 

РИА Новости
Названа пятерка самых опасных звезд
Фото: © AFP 2019 / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Steve Jennings, Suzanne Cordeiro
Компания по кибербезопасности назвала звезд, которых опаснее всего искать в Интернете. Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс и американская певица Билли Айлиш заняли второе и пятое место в этом рейтинге, сообщает NME.
Чаще всего электронные устройства пользователей заражались вредоносными программами и вирусами, когда они искали британскую теле— и радиоведущую Кэролайн Флэк.
"Сейчас все хотят быть в курсе последних новостей из мира поп-культуры, поэтому ищут информацию в любое время и с любого устройства. Часто они забывают о безопасности, и в погоне за чем-то интересным переходят по подозрительным ссылкам", — прокомментировал научный сотрудник компании по кибербезопасности, проводившей исследование, Радж Самани.
В список также попал актеры Джош Гэд ("Холодное сердце" — голос Олафа), Лиам Хемсворт ("Голодные игры"), актриса Миша Бартон (сериал "Одинокие сердца"), музыкант Сэм Смит и другие.
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Комментарии
Интернет , Общество , Билли Айлиш , Сэм Смит , Лиам Хемсворт , Миша Бартон , Джош Гэд
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