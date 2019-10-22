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В WhatsApp появилась новая функция 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
В WhatsApp появилась новая функция
Фото: РИА Новости
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Нововведение появилось в бета-версиях 2.19.110.20 для iOS и 2.19.298 для Android.
Теперь пользователь сможет выбрать, кто будет приглашать его в обсуждения: все или только люди из списка его контактов. Кроме того, некоторых лиц можно внести в черный список.
Чтобы воспользоваться функцией, необходимо найти в настройках раздел "Учетная запись" — "Безопасность", где появится меню "Группы".
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