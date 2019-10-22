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Блогер нашёл закодированное послание на виниловой пластинке 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Блогер расшифровал послание на виниловой пластинке
Фото: Paola Visone/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres
Блогер Робин Харброн из Канады обнаружил на старой виниловой пластинке христианской рок-группы Prodigal закодированное послание и расшифровал его. Пластинка из альбома Electric Eye была выпущена 35 лет назад.
Харброн нашёл её после того, как услышал историю о зашифрованном на ней некоем коде. Раскодировать его удалось после того, как блогер перенёс запись сигнала на кассету. Об этом сообщается в ролике, размещённом на YouTube-канале Харброна 8-Bit Show And Tell.
Далее он оцифровал запись и преобразовал её в текстовый формат на восьмибитном компьютере Commodore 64. Так Харброн выяснил, что послание было написано на языке BASIC и состояло из девяти строк. Они оказались отрывком из Библии и цитатой Альберта Эйнштейна.
Ранее News.ru сообщал, что новый «умный» замок компании Pineworld был взломан одним из пользователей социальной сети Twitter за 10 секунд. Эту операцию по просьбе BBC совершил аналитик безопасности и средств взлома под ником Cybergibbons. Стоимость замка превышает 11 тысяч рублей. У мастера, по его собственному признанию, был всего день на изучение уязвимости технологии, поэтому он «пошёл на самую быструю и приближённую к жизни атаку».
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Комментарии
Интернет , Общество , Альберт Эйнштейн , Канада
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