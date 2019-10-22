Блогер расшифровал послание на виниловой пластинке

Блогер нашёл закодированное послание на виниловой пластинке

Блогер Робин Харброн из Канады обнаружил на старой виниловой пластинке христианской рок-группы Prodigal закодированное послание и расшифровал его. Пластинка из альбома Electric Eye была выпущена 35 лет назад.

Харброн нашёл её после того, как услышал историю о зашифрованном на ней некоем коде. Раскодировать его удалось после того, как блогер перенёс запись сигнала на кассету. Об этом сообщается в ролике, размещённом на YouTube-канале Харброна 8-Bit Show And Tell.

Далее он оцифровал запись и преобразовал её в текстовый формат на восьмибитном компьютере Commodore 64. Так Харброн выяснил, что послание было написано на языке BASIC и состояло из девяти строк. Они оказались отрывком из Библии и цитатой Альберта Эйнштейна

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