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Электронные четки с «умным» крестом из Ватикана взломали за 15 минут 

Lenta.ru 1 час назад
Четки с «умным» крестом из Ватикана взломали за 15 минут
Фото: Всемирная молитвенная сеть Папы Римского
В электронных четках из Ватикана eRosary обнаружили критическую уязвимость. Об этом сообщает CNET.
Издание рассказывает, что для взлома эксперту по кибербезопасности потребовалось всего 15 минут. Зная привязанный к четкам email, хакер смог захватить учетную запись жертвы и узнать информацию, которую гаджет успел собрать о пользователе — день рождения, пол, рост, вес, а также данные о местоположении.
Эта уязвимость была оперативно устранена.
Электронные молитвенные четки eRosary были представлены в Ватикане 17 октября. Устройство состоит из 10 бусин, сделанных из гематита и черного агата, а также креста со встроенным сенсором. Активировать носимые на руке четки можно жестом — перекрестившись. Устройство сопрягается со смартфоном на iOS и Android через приложение «Кликни, чтобы помолиться» (Click to Pray), и на него приходят различные молитвы в соответствии с календарем.
Цена устройства составляет 99 евро (около 7 тысяч рублей).
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Комментарии
Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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