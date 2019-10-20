Пугачёву раскритиковали за ботокс

В Сети осудили Пугачёву за увлечение ботоксом и фотошопом

В Сети раскритиковали певицу Аллу Пугачёву после публикации очередного фото в Instagram. Пользователи соцсети обвинили 70-летнюю исполнительницу в чрезмерном увлечение уколами красоты и фоторедакторами.

На своей странице в Instagram Пугачёва опубликовала селфи, тем самым анонсировав предстоящий показ юбилейного концерта в кинотеатрах. По словам Примадонны отечественной эстрады, они посвящены тем, кто хотел, но не смог посетить «тот самый концерт» в апреле текущего года.

Многие почитатели таланта Пугачёвой поблагодарили её за такую возможность, однако нашлись и те, кто раскритиковал певицу.

Один из пользователей съязвил, что «в 70 именно так и выглядят». Некоторые отметили чрезмерное увлечение фотошопом в опубликованных снимках и требовали их не обманывать.

"Ага, красота просто нереальная! Перебор с фотошопом называется такая красота", — написала пользователь под ником Sibiryachka.

Как писал News.ru, в кинотеатрах покажут выступление певицы в Кремлёвском дворце 17 апреля. Тогда многие не смогли купить билеты на юбилейный концерт звезды из-за слишком высоких цен. Ранее сообщалось, что их стоимость доходила до 375 тысяч рублей.