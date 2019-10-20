Пугачёву раскритиковали за ботокс

В Сети раскритиковали певицу Аллу Пугачёву после публикации очередного фото в Instagram. Пользователи соцсети обвинили 70-летнюю исполнительницу в чрезмерном увлечение уколами красоты и фоторедакторами.
На своей странице в Instagram Пугачёва опубликовала селфи, тем самым анонсировав предстоящий показ юбилейного концерта в кинотеатрах. По словам Примадонны отечественной эстрады, они посвящены тем, кто хотел, но не смог посетить «тот самый концерт» в апреле текущего года.
Многие почитатели таланта Пугачёвой поблагодарили её за такую возможность, однако нашлись и те, кто раскритиковал певицу.
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С 31 октября стартует акция «АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ.» в кинотеатрах РОССИИ. Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве. Вам, которые хотели бы но не смогли попасть на концерт ПОСВЯЩАЮ. Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю. ❤️
Один из пользователей съязвил, что «в 70 именно так и выглядят». Некоторые отметили чрезмерное увлечение фотошопом в опубликованных снимках и требовали их не обманывать.
"Ага, красота просто нереальная! Перебор с фотошопом называется такая красота", — написала пользователь под ником Sibiryachka.
Как писал News.ru, в кинотеатрах покажут выступление певицы в Кремлёвском дворце 17 апреля. Тогда многие не смогли купить билеты на юбилейный концерт звезды из-за слишком высоких цен. Ранее сообщалось, что их стоимость доходила до 375 тысяч рублей.