Facebook восстановил страницу проекта RT Russian Kitchen

Социальная сеть Facebook восстановила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, хотя и с ограничениями на показ, сообщил главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

"Мы не знаем, что в итоге сработало, но страница снова онлайн. Правда, ограничения на показы постов все еще работают. Это значит, что хоть страница и доступна, но посты с нее фактически не показываются в лентах подписчиков. И это на самом деле еще хуже. Потому что когда страницы нет, можно платформу поймать за руку.

А вот когда страница формально есть, но "умный алгоритм" не показывает никому ее посты, то формально уличить платформу, получается, не в чем", — написал он на своей странице.

О том, что Facebook удалил страницу Russian Kitchen, у которой было 40 тысяч подписчиков, Пуля рассказал накануне. По его словам, администраторам приходило предупреждение о том, что с аккаунта якобы рассылается спам, а через три дня страницу удалили без каких-либо уведомлений. Техподдержка соцсети на запросы не отвечала.