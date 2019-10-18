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Facebook восстановил страницу проекта RT Russian Kitchen 

РИА Новости 2 часа назад
Facebook восстановил страницу проекта RT Russian Kitchen
Фото: © AP Photo / Noah Berger
Социальная сеть Facebook восстановила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, хотя и с ограничениями на показ, сообщил главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.
"Мы не знаем, что в итоге сработало, но страница снова онлайн. Правда, ограничения на показы постов все еще работают. Это значит, что хоть страница и доступна, но посты с нее фактически не показываются в лентах подписчиков. И это на самом деле еще хуже. Потому что когда страницы нет, можно платформу поймать за руку.
А вот когда страница формально есть, но "умный алгоритм" не показывает никому ее посты, то формально уличить платформу, получается, не в чем", — написал он на своей странице.
О том, что Facebook удалил страницу Russian Kitchen, у которой было 40 тысяч подписчиков, Пуля рассказал накануне. По его словам, администраторам приходило предупреждение о том, что с аккаунта якобы рассылается спам, а через три дня страницу удалили без каких-либо уведомлений. Техподдержка соцсети на запросы не отвечала.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию, отметила, что спамом, который якобы нарушал "законы Цукерберга", оказались борщ, майонез, укроп и пирожки. А началось все, отметила она, с того, что всех администраторов страницы попросили указать место проживания. "Мы живем в стране победившей американской цензуры. Привыкайте к этой мысли", — заключила Симоньян.
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Интернет , Наука и техника , Маргарита Симоньян , РИА Новости , Russia Today , RT на русском
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