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Instagram уберет вкладку «Подписки» 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
Instagram уберет провокационную вкладку
Фото: РИА Новости
Instagram уберет из своего интерфейса вкладку "Подписки", которая позволяла пользователям видеть, какие фотографии нравятся их друзьям и на какие аккаунты они подписываются. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление начальник отдела продукции компании Вишал Шаха. Он заявил, что пользователи не часто обращались к этой функции, а многие даже не знали о ее существовании.
"Люди не всегда знали, что кто-то видит их активность — сказал Шах. Значит, у нас есть функция, которая не выполняет своей прямой задачи, но удивляет людей, когда они узнают о ней".
Речь идет о том, что вкладка нередко становилась неприятным сюрпризом для некоторых пользователей. Так иногда они видели, что их друзья или близкие ставят лайки под неоднозначными публикациями. С исчезновением вкладки из приложения эта информация станет приватной.
Как отмечает издание, вкладка "Подписки" появилась в Instagram еще в 2011 году. В то время это был лучший способ найти новый контент. Однако со временем соцсеть запустила другие способы для поиска интересных публикаций.
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Интернет , Наука и техника , Технологии
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