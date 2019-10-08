Instagram уберет провокационную вкладку

Instagram уберет вкладку «Подписки»

Instagram уберет из своего интерфейса вкладку "Подписки", которая позволяла пользователям видеть, какие фотографии нравятся их друзьям и на какие аккаунты они подписываются. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление начальник отдела продукции компании Вишал Шаха. Он заявил, что пользователи не часто обращались к этой функции, а многие даже не знали о ее существовании.

"Люди не всегда знали, что кто-то видит их активность — сказал Шах. Значит, у нас есть функция, которая не выполняет своей прямой задачи, но удивляет людей, когда они узнают о ней".

Речь идет о том, что вкладка нередко становилась неприятным сюрпризом для некоторых пользователей. Так иногда они видели, что их друзья или близкие ставят лайки под неоднозначными публикациями. С исчезновением вкладки из приложения эта информация станет приватной.

Как отмечает издание, вкладка "Подписки" появилась в Instagram еще в 2011 году. В то время это был лучший способ найти новый контент. Однако со временем соцсеть запустила другие способы для поиска интересных публикаций.