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В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram
Фото: ТАСС
Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Жаров на встрече со студентами-первокурсниками технических вузов, которые поступили после сдачи ЕГЭ на 100 баллов, передает корреспондент «Ленты.ру».
« [Система] основана на технологии DPI. Думаю, что в пределах года мы некого результата достигнем», — сказал он.
Глава Роскомнадзора признал, что существующая сейчас система блокировки по IP недостаточно эффективна. «Мы прекрасно понимаем, что, располагая инструментарием, который блокирует запрещенную информацию по IP-протоколам, мы достичь результата сейчас не сможем. Это работает, когда сервис не мотивирован на обход блокировки», — пояснил Жаров.
В сентябре чиновник назвал будущее противостояние с Telegram борьбой «снаряда и брони» и заметил, что когда-нибудь сотрудникам ведомства удастся «подорвать пиратский корабль» всерьез.
В апреле 2018 года Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Они позволили бы силовикам получить доступ к переписке пользователей. Несмотря на ограничения, мессенджер все еще доступен россиянам. Ранее уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова назвала сервис «очень важным».
Попытки блокировать Telegram привели к ограничениям доступа к сторонним сайтам. Спустя несколько месяцев сотрудники Роскомнадзора отказались от практики «веерных блокировок». 13 сентября этого года в СМИ появились сообщения о неком новом оборудовании для блокировки мессенджера, которое испытают в ближайшее время.
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Интернет , Наука и техника , Технологии , Александр Жаров , Татьяна Москалькова , ФСБ , Роскомнадзор , Lenta.ru
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