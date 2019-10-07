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Пара обнажилась прямо на улице и попала на карты Google 

Lenta.ru 1 час назад
Пара обнажилась прямо на улице и попала на карты Google
Фото: Google Street View
Пользователи соцсетей заметили при просмотре улиц через сервис Google Карты обнаженную пару у машины белого цвета на обочине дороги на территории Тайваня. Как сообщает местное издание Liberty Times Net, сначала снимок не подвергли цензуре, лишь замазав лица людей.
Фото было сделано специальным автомобилем Google рядом с городом Тайчжун. Подобные снимки используются для просмотра трасс и улиц пользователями сервиса. Первоначально изображение не подверглось цензуре. На нем можно было видеть мужчину и женщину. Из снимка нельзя было однозначно сказать, что именно произошло и почему они были раздеты. В настоящее время изображение полностью отредактировано, видны лишь размытые силуэты людей.
Как сообщает Metro, пресс-служба Google позднее прокомментировала ситуацию. «Пользователи могут обратиться к инструкциям по правилам размещения контента, чтобы понять, какой будет запрещен. Это в том числе порнография или контент, носящий сексуальный подтекст», — заявил представитель компании.
Первым снимок обнаружил один из тайваньских пользователей соцсетей. Он опубликовал скриншот и отметил, что искал животных, а «в итоге неожиданно набрел на такой живописный вид». По данным местного издания United Daily News, фотография была сделана еще в апреле 2018 года, но обратили внимание на нее только теперь.
Пользователи Google Карт регулярно находят необычные дома или события на фотографиях в разных уголках планеты. Так, в 2018 году они заметили посетителя секс-шопа, который выходил из магазина с полным пакетом покупок.
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Комментарии1
Интернет , Общество , Google
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