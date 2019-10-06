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Дедушка прокатил кота на карусели и прославился в Сети: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 6 октября 2019
Дедушка прокатил кота на карусели и прославился в Сети
Фото: кадр youtube
Милое видео, как пенсионер катает на детской качели питомца, было опубликовано в Интернете.
Пользователи Сети обсуждают видео, на котором запечатлено, как пожилой мужчина катает на детской карусели своего кота в Москве.
Домашнее животное, как можно судить по кадрам, наслаждается процессом: оно сидит смирно, не боится и не пытается спрыгнуть с крутящейся качели. Ролик стал вирусным в Сети. Пользователи удивляются, как пенсионеру пришло в голову прокатить животное на карусели и для чего.
Тем не менее, как сообщает паблик Mash, катание на качелях — отнюдь не развлекательный досуг. Хозяин активно тренирует питомца по программе советских летчиков-испытателей и закаляет его боевой дух. Помимо упражнений на карусели, животное может даже лазать по турникам.
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Интернет , Общество
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