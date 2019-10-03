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Турция оштрафовала Facebook на $282 тыс. 

ТАСС + ещё 1 39 минут назад
Турция оштрафовала Facebook на $282 тысяч
Фото: РИА Новости
Власти Турции на $282 тыс. (1,6 млн турецких лир) оштрафовали американскую компанию Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, за нарушение законов о защите личной информации. Об этом в четверг сообщает Совет по защите персональных данных Турции (KVKK).
Жертвами нарушения стали свыше 280 тыс. пользователей социальной сети Facebook в стране. Утечка коснулась личной информации людей, включая их имена, даты рождения, местоположение, истории поисковых запросов и других данных.
"Совет обнаружил, что для предотвращения этой утечки не были предприняты положенные в соответствии с законом административные и технические меры, и назначил Facebook штраф в размере 1,15 млн лир ($202 тыс. — прим. ТАСС) за невыполнение обязанностей по защите информации", — говорится в сообщении KVKK. Еще $80 тыс. составил размер взыскания за то, что компания не проинформировала Совет о случившемся.
В марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей социальной сети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, он облегчал рассылку пользователям политической рекламы.
Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось в связи с этим давать разъяснения на слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в руководстве социальной сети будут бережнее обращаться с персональной информацией. В конце июля 2019 года компания была оштрафована Федеральной торговой комиссией на $5 млрд
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Марк Цукерберг , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , New York Times , Турция
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