В работе Twitter произошел серьезный сбой

Пользователи Twitter в ряде стран столкнулись со сбоями в работе сервиса

Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались с 4.00 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в Японии, США, Великобритании, Франции. С проблемами столкнулись и жители Москвы.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (61%). Кроме того, пользователи жалуются на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (28%).