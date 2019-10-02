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Пользователи Twitter в ряде стран столкнулись со сбоями в работе сервиса 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
В работе Twitter произошел серьезный сбой
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои начались с 4.00 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в Японии, США, Великобритании, Франции. С проблемами столкнулись и жители Москвы.
Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (61%). Кроме того, пользователи жалуются на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (28%).
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Интернет , Наука и техника , Общество
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