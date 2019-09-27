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Facebook начал тестировать отказ от счетчика лайков 

360tv.ru + ещё 2 41 минуту назад
Facebook начал тестировать отказ от счетчика лайков
Фото: ТАСС
Facebook начал тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков и просмотров видео. На это обратили внимание пользователи соцсети, в Facebook подтвердили, что проводят такой эксперимент, сообщила The New York Times.
«Мы будем собирать отзывы, чтобы понять, повысят ли эти изменения удобство пользования», — заявил представитель соцсети Джимми Раймо.
Пока в Facebook не решили, распространится ли тестирование на другие страны.
Ранее скрытие счетчика лайков начали тестировать в Instagram. Эксперимент в соцсети, принадлежащей Facebook, проходит в семи странах. Вместо числа лайков пользователи видят несколько имен общих друзей, которым понравился пост.
Facebook — крупнейшая в мире социальная сеть. Была основана студентами Гарвардского университета Марком Цукербергом, Эдуардо Саверином, Крисом Хьюзом и Дастином Московицем в 2004 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. Соцсеть приобрела Instagram в апреле 2012 года за миллиард долларов.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Крис Хьюз , Марк Цукерберг , Гарвардский университет , New York Times , Австралия
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