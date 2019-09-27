Facebook начал тестировать отказ от счетчика лайков

Facebook начал тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков и просмотров видео. На это обратили внимание пользователи соцсети, в Facebook подтвердили, что проводят такой эксперимент, сообщила The New York Times.

«Мы будем собирать отзывы, чтобы понять, повысят ли эти изменения удобство пользования», — заявил представитель соцсети Джимми Раймо.

Пока в Facebook не решили, распространится ли тестирование на другие страны.

Ранее скрытие счетчика лайков начали тестировать в Instagram. Эксперимент в соцсети, принадлежащей Facebook, проходит в семи странах. Вместо числа лайков пользователи видят несколько имен общих друзей, которым понравился пост.