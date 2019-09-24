Snapchat собрал компромат на Facebook и отправил США

«Проект Волдеморт»: Snapchat годами собирал компромат на Facebook

Компания Snap, владеющая сервисом Snapchat, годами собирала компромат на Facebook, отмечая самые жесткие практики социальной сети. Более того, Snap не постеснялась передать собранные данные о конкуренте в Федеральную торговую комиссию США , которая в настоящий момент ведет антимонопольное расследование в отношении бизнеса Марка Цукерберга

Нож в спину

Нелегкие времена для социальной сети Facebook, в отношении которой ведутся многочисленные расследования в США, заставили активизироваться конкурентов компании. Как сообщает Wall Street Journal, Snap, владеющая приложением Snapchat, годами собирала компромат о практиках Facebook и теперь с радостью делится этими данными с Федеральной торговой комиссией (FTC) США, которая в данный момент ведет антимонопольное расследование в отношении компании Цукерберга.

Сборник компромата получил название «Проект Волдеморт» по имени главного злодея из вселенной Гарри Поттера , злого волшебника, который мечтал поработить весь мир.

Как утверждает Snap, Facebook использовал ряд ходов и механизмов, чтобы снизить влияние Snapchat и других конкурентов. Так, например, фотохостинг Instagram, принадлежащий Facebook, оказывал давление на некоторых блогеров и инфлюэнсеров, запрещая им публиковать контент из Snapchat в своей ленте, угрожая в случае чего лишить их галочки верификации.

Кроме того, по данным Snap, Instagram удалял контент из Snapchat, например, селфи с фильтрами этого сервиса, а также хэштег #snapchat из поиска и вкладки «Explore».

Наконец, Instagram якобы блокировал пользователей, которые оставляли ссылки на свои аккаунты в Snapchat или Telegram — этот мессенджер является конкурентом WhatsApp, который также входит в активы Facebook.

В пресс-службе Facebook не смогли предоставить оперативный комментарий по этой ситуации.

Известно, что в активном контакте с Федеральной торговой комиссией находится не только Snap, но и другие техкомпании, которые с радостью рассказывают о том, в чем они подозревают Facebook.

Сообщается, что главной темой таких дискуссией являются агрессивные тактики роста и продвижения, которые помогли социальной сети Марка Цукерберга вырасти из платформы для студентов одного вуза до экосистемы сервисов, которыми пользуется каждый четвертый человек в мире.

Одним из предметов расследования комиссии является израильское приложение Onavo по анализу трафика, купленное Facebook в 2013 году. С его помощью компания могла тайно отслеживать действия пользователей на их смартфонах. Несмотря на то, что проект Onavo был закрыт в 2019 году, у регулятора остались к нему вопросы.

Сервис обмена сообщениями Snapchat был создан в 2011 году Эваном Шпигелем. Активная ежедневная аудитория Snapchat составляет 190 млн человек. Считается, что именно Snap первым придумал формат «Stories», публикаций, которые исчезают в течение 24 часов. Позже «сториз» подхватили и внедрили у себя и другие похожие сервисы. В 2018 году Шпигель занял 354 место в списке «Forbes 400» с состоянием в $2,3 млрд

Проверка на монополию

В начале сентября стало известно о том, что в отношении Facebook и Google стартуют два параллельных антимонопольных расследования. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Проверкой Google займется генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон . Сообщается, что прокуратура штата заинтересовалась влиянием Google на рынок цифровой рекламы, а также потенциальным ущербом пользователям, который причиняет IT-гигант, будучи фактическим монополистом в этой отрасли.

Одновременно с этим общественный адвокат Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена устроить проверку социальной сети Facebook.

«Мы продолжаем вести двухсторонние переговоры о неконтролируемой власти крупных технологических компаний», — заявла Джеймс в заявлении The Wall Street Journal, когда ее попросили прокомментировать расследование.

«У генеральных прокуроров, вовлеченных в проверку, есть вопросы к контролю сохранности личных данных со стороны крупных технологических компаний. Они должны понести ответственность за антиконкурентные практики, которые ставят под угрозу конфиденциальность пользовательской информации», — подчеркнула адвокат.

В пресс-службе Facebook отказались от комментариев. Представитель Google заявил о том, что его компания сотрудничает с властями.