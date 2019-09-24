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Жаров: Facebook и Twitter должны локализовать базы данных к декабрю — январю 

Парламентская газета 1 час назад
В РКН ждут от Facebook и Twitter выполнения требований
Фото: РИА Новости
Срок требований к американским компаниям Facebook и Twitter о необходимости локализовать базы с данными российских пользователей истекает в конце декабря 2019 года — начале января 2020 года, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом сообщает ТАСС.
В апреле сообщалось, что компаниям было направлено требование о локализации баз данных российских пользователей в течение девяти месяцев.
Александр Жаров напомнил, что в настоящее время на стадии обсуждения находится законопроект о введении штрафов для компаний. Он выразил уверенность в том, что «воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки».
Он отметил, что Роскомнадзор будет действовать строго в соответствии с законодательством.
«Я очень надеюсь, что компании примут правильные решения, тем более что у нас появятся инструменты экономического воздействия на них», — резюмировал глава надзорного ведомства.
В апреле Facebook и Twitter были оштрафованы на три тысячи рублей за то, что компании не предоставили сведения о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.
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Интернет , Общество
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