В РКН ждут от Facebook и Twitter выполнения требований

Жаров: Facebook и Twitter должны локализовать базы данных к декабрю — январю

Срок требований к американским компаниям Facebook и Twitter о необходимости локализовать базы с данными российских пользователей истекает в конце декабря 2019 года — начале января 2020 года, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом сообщает ТАСС.

В апреле сообщалось, что компаниям было направлено требование о локализации баз данных российских пользователей в течение девяти месяцев.

Александр Жаров напомнил, что в настоящее время на стадии обсуждения находится законопроект о введении штрафов для компаний. Он выразил уверенность в том, что «воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки».

Он отметил, что Роскомнадзор будет действовать строго в соответствии с законодательством.

«Я очень надеюсь, что компании примут правильные решения, тем более что у нас появятся инструменты экономического воздействия на них», — резюмировал глава надзорного ведомства.

В апреле Facebook и Twitter были оштрафованы на три тысячи рублей за то, что компании не предоставили сведения о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.