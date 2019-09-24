Жаров поставил условие Facebook и Twitter

Срок требований к американским компаниям Twitter и Facebook о необходимости локализации баз с данными российских пользователей истекает в конце декабря 2019 года — начале января 2020 года. Об этом сообщил во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр-2019" в Сочи глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Facebook и Twitter, как сообщалось в апреле, было направлено требование о локализации баз данных россиян в течение девяти месяцев.
" [Сроки по требованиям] истекают в конце декабря [2019 года] — начале января [2020 года]. В настоящее время в ходе обсуждения находится законопроект о достаточно больших штрафах, я очень его жду, потому что я уверен, что воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки", — сказал он.