РКН получил новые полномочия по закону о Рунете

Правительство расширило полномочия Роскомнадзора по закону об устойчивом Рунете

Роскомнадзор получил новые полномочия в рамках закона об устойчивом Рунете, в частности, по централизованному управлению сетью связи общего пользования в случае возникновения угроз безопасности и целостности её функционирования на территории страны. Это следует из постановления кабмина, размещённого на портале правовой информации.

Документом внесены поправки в положение о Роскомнадзоре. В частности, ведомство будет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования в случае возникновения угроз устойчивости Рунета путём управления техническими средствами противодействия угрозам или через передачу обязательных к выполнению указаний операторам сотовой связи, собственникам технологических сетей связи, владельцам точек обмена трафиком.

Также ведомство должно координировать обеспечение устойчивой работы Интернета в России, бесплатно предоставлять операторам связи технические средства противодействия угрозам надёжной работе Рунета и сети связи общего пользования, вести мониторинг функционирования Интернета для выявления угроз устойчивости Рунета.

Кроме того, Роскомнадзор будет устанавливать порядок, сроки и состав предоставляемой операторами информации о взаимодействии сетей связи; определить правила маршрутизации трафика в случае централизованного управления сетью, вести реестр точек обмена трафиком.

Закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной Сети Президент России Владимир Путин подписал 1 мая. По закону, в случае угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета Роскомнадзор сможет проводить централизованное управление сетью связи общего пользования.