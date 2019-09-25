РКН получил новые полномочия по закону о Рунете

Роскомнадзор получил новые полномочия в рамках закона об устойчивом Рунете, в частности, по централизованному управлению сетью связи общего пользования в случае возникновения угроз безопасности и целостности её функционирования на территории страны. Это следует из постановления кабмина, размещённого на портале правовой информации.
Документом внесены поправки в положение о Роскомнадзоре. В частности, ведомство будет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования в случае возникновения угроз устойчивости Рунета путём управления техническими средствами противодействия угрозам или через передачу обязательных к выполнению указаний операторам сотовой связи, собственникам технологических сетей связи, владельцам точек обмена трафиком.
Также ведомство должно координировать обеспечение устойчивой работы Интернета в России, бесплатно предоставлять операторам связи технические средства противодействия угрозам надёжной работе Рунета и сети связи общего пользования, вести мониторинг функционирования Интернета для выявления угроз устойчивости Рунета.
Кроме того, Роскомнадзор будет устанавливать порядок, сроки и состав предоставляемой операторами информации о взаимодействии сетей связи; определить правила маршрутизации трафика в случае централизованного управления сетью, вести реестр точек обмена трафиком.
Закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной Сети Президент России Владимир Путин подписал 1 мая. По закону, в случае угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета Роскомнадзор сможет проводить централизованное управление сетью связи общего пользования.
Документ также предполагает установку на сетях операторов связи технических средств контроля. Как заявил ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров, операторы уже начали установку оборудования, его тесты завершатся к середине октября.