Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: Google выиграл в суде ЕС дело о «праве быть забытыми» 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Google выиграл дело в суде Евросоюза
Фото: РИА Новости
Американская компания Google будет удалять результаты поиска по требованию только на территории Евросоюза, а не во всем мире, согласно решению Европейского суда. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.
"В настоящее время в законодательстве ЕС отсутствует закон, который заставлял бы поисковые системы удалять данные по запросу их субъекта из всех версий этих поисковых систем", — цитирует агентство постановление суда.
Таким образом, результаты поиска, содержащие устаревшую или ложную информацию, которая может навредить репутации тех или иных лиц, будут удаляться только из европейских версий сайта. Суд также добавил, что каждый запрос на удаление ссылок должен рассматриваться индивидуально.
Решение положило конец диспуту между Google и Национальной комиссией по информатике и свободам (CNIL) Франции, которая в 2015 году потребовала, чтобы компания исключала из результатов поиска информацию при получении соответствующего запроса со стороны тех, кого эта информация касается. Комиссия оштрафовала корпорацию на €100 тыс., когда она отказалась выполнить условия. Холдинг Alphabet, которому принадлежит Google, оспорил требование в Европейском суде, отметив опасность, которую оно несет для свободы Интернета в случае, если страны с менее демократическим строем тоже смогут удалять результаты поиска. Компания подчеркнула, что ни одна страна не может навязывать свои законы другим.
"Право быть забытыми" было закреплено Европейским судом в 2014 году в связи с жалобой гражданина Испании, говорится в статье газеты The Guardian. Согласно отчету Google, с тех пор она удалила 45% из 3,3 млн ссылок по 845 501 запросу.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
ТАСС: последние новости
Роскомнадзор увидел угрозу в Apple TV+ для российских онлайн-кинотеатров Роскомнадзор увидел угрозу в Apple TV+ для российских онлайн-кинотеатров Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений на фоне скандала со сбором данных Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений на фоне скандала со сбором данных Facebook купит стартап с технологией управления компьютером силой мысли Facebook купит стартап с технологией управления компьютером силой мысли
Комментарии
Интернет , В мире , ЕС , Alphabet , Google , The Guardian , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп5
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы6
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности3
Малышева назвала причины долголетия россиян
Малышева назвала причины долголетия россиян16
Подросток умер во время занятий спортом
Подросток умер во время занятий спортом1
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
01:54
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
Происшествия Криминал
Малышева назвала причины долголетия россиян
01:35
Малышева назвала причины долголетия россиян
Общество
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
04:10
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
Происшествия
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение