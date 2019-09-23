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В Роскомнадзоре рассказали о сложностях налаживания диалога с Facebook 

РИА Новости 1 час назад
В РКН рассказали о сложностях диалога с Facebook
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор нормально работает с компанией Google, но не может наладить сотрудничество с социальной сетью Facebook, сообщил РИА Новости руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.
Он пояснил, что у Роскомнадзора отношения с транснациональными компаниями складываются по-разному.
"С Google у нас нормальный диалог, они нас слышат и слушают. Недавно очередной штраф наш оплатили. С Facebook все сложнее. К сожалению, коллеги занимают ангажированную и не экономическую, а политическую позицию зачастую. Facebook нас, к сожалению, расстраивает. Это, безусловно, сказывается и на отношении к ним", — пояснил Жаров.
Он добавил, что среди последних проблем с социальной сетью была блокировка аккаунта Мосгоризбиркома "по не понятно чьему обращению".
Восьмого сентября замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадзоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство передало парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
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Интернет , Политика , Александр Жаров , Николай Булаев , Роскомнадзор , Центризбирком России , Google , РИА Новости
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