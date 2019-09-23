В РКН рассказали о сложностях диалога с Facebook

В Роскомнадзоре рассказали о сложностях налаживания диалога с Facebook

Роскомнадзор нормально работает с компанией Google , но не может наладить сотрудничество с социальной сетью Facebook, сообщил РИА Новости руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров

Он пояснил, что у Роскомнадзора отношения с транснациональными компаниями складываются по-разному.

"С Google у нас нормальный диалог, они нас слышат и слушают. Недавно очередной штраф наш оплатили. С Facebook все сложнее. К сожалению, коллеги занимают ангажированную и не экономическую, а политическую позицию зачастую. Facebook нас, к сожалению, расстраивает. Это, безусловно, сказывается и на отношении к ним", — пояснил Жаров.

Он добавил, что среди последних проблем с социальной сетью была блокировка аккаунта Мосгоризбиркома "по не понятно чьему обращению".