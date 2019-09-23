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YouTube ужесточит правила верификации популярных каналов 

Ruvod.com 54 минуты назад
YouTube ужесточит правила верификации
Фото: Reuters
Видеосервис проверит профили с большой аудиторией на подлинность, после чего некоторые каналы могут лишиться фирменной галочки.
Каналам на YouTube будет сложнее получить знак верификации на платформе. Как сказано в блоге компании, YouTube проверит профили с широкой аудиторией на подлинность, а также начнёт по-новому отображать подтвержденные профили.
В рамках действующей системы для получения специальной галочки каналу достаточно иметь число подписчиков более 100 тыс. Изменения на платформе предполагают, что сервис проверит профили с большой аудиторией, которые построили сообщество на платформе и известны за её пределами.
Вместо белой галочки в сером круге сервис начнёт выделять названия профилей серым цветом. Нововведения YouTube объясняет тем, что «хочет избавится от путаницы». Как уточнили в компании, многие пользователи считают галочку знаком одобрения контента на канале, а не верификации. Некоторые владельцы профилей вводят аудиторию в заблуждение, ставя эмодзи в виде галочки в конце названия канала.
«Новый внешний вид будет отображаться более последовательно на страницах канала, в поиске и комментариях, и его будет сложнее повторить — так зрители могут быть уверены в идентичности канала», — пишет компания.
С нововведениями некоторые пользователи могут лишиться знака подтверждения. Представители YouTube отметили, что у них будет шанс обжаловать это решение.
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