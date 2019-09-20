Приложение «Госуслуги Москвы» попало в топ‑20 популярных служебных программ

Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» вошло в топ-20 служебных программ App Store, популярных среди столичных пользователей, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы

Об этом сообщил руководитель проекта «Мобильные сервисы» департамента информационных технологий города Москвы Олег Филимонов.

«Когда пользователь заходит в App Store, он видит топ самых популярных приложений различных категорий, в том числе для категории «Служебные программы» — Utilites. Приложение «Госуслуги Москвы» в этом рейтинге поднялось на 17-е место. Оно действительно пользуется большой популярностью у москвичей, и мы рассчитываем, что попадание в этот топ даст возможность еще большему числу пользователей узнать об онлайн-сервисах и услугах, которые доступны в столице», — рассказал Филимонов.

По его словам, сейчас количество активных пользователей приложения превысило 1,2 миллиона человек. Оно доступно в App Store и Google Play.

Приложение было создано в 2012 году. С его помощью можно получить доступ к полезным сервисам, в том числе образовательным, коммунальным, транспортным. Пользователи могут оплачивать автомобильные штрафы, передавать показания счетчиков, записываться к врачам, контролировать питание и посещение детей-школьников.

Также в 2019 году пользователи получили возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги и записывать животных к ветврачам.