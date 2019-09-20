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Опрос: госуслуги и онлайн-образование стали наиболее востребованными сервисами у россиян 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Россияне назвали самые нужные онлайн-сервисы
Фото: ТАСС
Получение цифровых госуслуг, покупка лекарств в интернете и их доставка, а также онлайн-образование стали самыми востребованными сервисами у россиян. Такие данные следуют из опроса, проведенного Институтом развития интернета совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ).
По данным исследования, порядка 35% респондентов назвали получение госуслуг онлайн в качестве необходимого сервиса, что говорит о его востребованности у населения. На втором месте (29% проголосовавших) расположились сервисы онлайн-продажи и доставки лекарств, однако в России дистанционная продажа лекарств пока законодательно не разрешена, уточняют эксперты. Замыкают тройку лидеров сервисы по дистанционному образованию (26%).
Помимо этих сервисов, респонденты также назвали интернет-сервисы, адаптированные для граждан с ограничениями по здоровью (23%), онлайн-работу и онлайн-доступ к собственной электронной медицинской карте пациента (по 21%), телемедицину (20%). В меньшей степени по важности россияне определили для себя поиск правовой информации (17%), онлайн-продажу и доставку алкогольной продукции (9%), нотариальные услуги (9%), маркетплейсы для самозанятых (6%).
Исследование проводилось 9-18 сентября 2019 года на основе онлайн-опроса и таргетированной рассылки по электронной почте среди 1 200 респондентов.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Институт развития интернета
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