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В картах Google появился режим инкогнито 

Ferra.ru + ещё 2 56 минут назад
В картах Google появился режим «инкогнито»
Фото: Reuters
На конференции I/O 2019 в мае Google объявила о том, что работает над режимом «Инкогнито» для сервиса Maps. Теперь наконец компания развернула тестирование нововведения.
В режиме «Инкогнито» Maps не будет делиться местоположением пользователя, обновлять историю местоположения в реальном времени для третьих лиц и сторонних приложений, сохранять историю просмотра и маршруты и использовать личные данные для персонализации поисковых запросов в сервисе. Стоит отметить, что полной анонимности (в том числе от провайдера связи) функция не обеспечивает.
Сообщается, что некоторые пользователи Maps, включённые в программу тестирования, уже получили обновление Preview Maps версии 10.26. Там режим «Инкогнито» нужно просто включить через настройки. При включении этой опции также сменится цвет указателя локации — на тёмно-серый.
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Интернет , Наука и техника , Google
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