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Большинство россиян захотели скрыть свою деятельность в Сети 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Россияне выступили за приватность в Сети
Фото: ТАСС
В России 84% пользователей Сети не хотят, чтобы кто-либо знал, что они делают в интернете, и лишь 65% не желают раскрывать то, как они проводят время в реальной жизни, следует из данных исследования «Лаборатории Касперского».
По данным исследования, для защиты своих границ в цифровом мире пользователи применяют разные методы.
«Так, больше половины россиян (54%) регулярно чистят историю в браузере, 24% отметили, что для регистрации на большинстве сайтов используют «фейковые» имена, каждый пятый (22%) общается только через зашифрованные мессенджеры, а 12% ищут информацию в приватных поисковиках. При этом почти четверть респондентов (23%) по-прежнему считает эффективным заклеивание камеры на компьютере», — передает РИА «Новости» сообщение «Лаборатории Касперского».
Там добавили, что 68% опрошенных были согласны с тем, что в современном цифровом мире полностью сохранять приватность невозможно, а 74% хотели бы знать больше о том, как защитить от чужих глаз свою деятельность в онлайне, но только в том случае, если эта информация будет доставаться им бесплатно. Платно обучаться навыкам сохранения приватности готовы лишь 17%.
«Мы видим, что проблема приватности в онлайне очень волнует россиян, однако нельзя сказать, что пользователи в большинстве своем делают все возможное для ее обеспечения. Например, почти 40% даже не защищают устройство паролем, а 64% не проверяют и не меняют настройки приватности на своих устройствах, а также в приложениях или сервисах», — рассказал антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов.
«Лаборатория» рекомендовала пользователям не делиться большим количеством информации о себе, особенно на открытых площадках и в социальных сетях. «Касперский» также посоветовал обновить настройки приватности в соцсетях и ограничить доступ незнакомых людей к информации, которую не хотели бы увидеть в руках злоумышленников, а также для всех своих аккаунтов использовать надежные пароли.
Исследование исследование «Лаборатории Касперского» было проведено в ноябре 2018 — январе 2019 года при поддержке компании Toluna в виде опроса по всему миру о приватности в сети — в России были опрошены 1 тыс. 14 человек.
Напомним, 2 августа эксперты Роскачества рассказали, что для того, чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно заклеивать камеру и микрофон ноутбука.
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Комментарии
Интернет , Общество , Социология , Лаборатория Касперского , РИА Новости
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