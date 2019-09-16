Интернет останется без 20 федеральных телеканалов

Витрина раздора

Депутаты Госдумы в октябре планируют рассмотреть законопроект, предусматривающий создание к началу 2020 года единой системы легального распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов. При этом сайты, распространяющие продукцию телеканалов в обход единого поставщика, будут блокироваться. Авторы законопроекта утверждают, что основные цели законотворческой инициативы — борьба с пиратством и контроль рекламы. Однако операторы и ассоциации говорят о негативных последствиях подобного решения для всей телекоммуникационной отрасли.

Инициаторами законопроекта, внесенного в Госдуму 23 июля выступили председатель комитета по информационной политике Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский . По замыслу его авторов, Роскомнадзор должен выбрать оператора распространения, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент, куда запрещается вносить какие-либо изменения. Сайты, которые будут распространять контент телеканалов в обход единого поставщика, должны блокироваться. Компания, выступающая оператором, не должна быть подконтрольной иностранцам, говорится в законопроекте, максимальная доля иностранного участия учредителя ограничена 20 процентами. Аналогичное требование предъявляется сейчас и к компаниям — учредителям СМИ и телеизмерителю.

Впрочем, если законопроект будет принят, главным претендентом на роль единого оператора является компания «Витрина ТВ», принадлежащее Национальной медиагруппе (РЕН ТВ и Пятый канал), ВГТРК («Россия 1», «Россия К», «Россия 24», 50 процентов в «Карусели»), Первый канал (29 процентов — у Национальной медиагруппы), «СТС Медиа» (СТС, «Домашний»; холдинг контролируется Национальной медиагруппой и ВТБ ), а в ближайшее время к проекту должен присоединиться холдинг «Газпром-Медиа» (НТВ, «Матч ТВ», ТВ3, «Пятница»). Причем единый оператор выпадает из зоны внимания ФАС — антимонопольные ограничения к нему не будут применяться.

Расцвет пиратства

Авторы разработанной «Витриной ТВ» платформы для интернет-вещания говорят о решении благодаря новому проекту нескольких задач. «В первую очередь это защита от пиратов, — заявил в интервью ТАСС генеральный директор „Витрины ТВ“ Алексей Янчишин. — Второе — это унификация технологий и приведение к единым стандартам вещания, единому качеству. И третье — это создание единой системы статистики и стандартов измерения, для того чтобы телевизионный сигнал мерился и в традиционном эфире, и в интернет-среде через единые счетчики. Кроме того, платформа позволяет контролировать рекламные блоки внутри интернет-трансляций».

Участники рынка уверены, что разработчики законопроекта и его бенефициары лукавят. «Этот закон ни о том, и ни о другом. Очень легко показать, что единственным результатом принятия законопроекта будет разрушение единого информационного пространства в интернете и расцвет пиратства, — заявил „Ленте.ру“ вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин . — Этот закон о монополизации прав на предоставление услуг абонентам по трансляции телевизионных каналов в руках одной частной компании — „Витрины ТВ“. Ее цель понятна — стать эксклюзивным провайдером телевизионных услуг в интернете». Она может установить любые тарифы как для телеканалов, так и для операторов, что с высокой долей вероятности приведет к росту цен на услугу для конечных абонентов.

«Существует и риск ограничения в развитии рынка, в первую очередь в ограничении возможностей вещателей в сети интернет: полноценного использования инструментов таргетинга, больших данных, систем рекомендаций и тому подобного, — заявили «Ленте.ру» в МТС. — Предложение в ОТТ-средах некоего "унифицированного контента" не решит задачу полноценного вещания каналов первого и второго мультиплексов в интернете: по сравнению со зрителями эфирного вещания зрители интернет-версий будут дискриминированы, поскольку контент для интернет-трансляций вещателями полностью не очищен».

«Суть законопроекта исключительно в том, что все операторы без исключения должны будут использовать программное обеспечение уполномоченной компании, то есть ее плеера. Но ни один собственник спутникового или кабельного канала не позволит отдать своих абонентов другому оператору, — отмечает Михаил Силин. — Это приведет к тому, что операторы будут строить свои планы развития за счет партнерства с другими каналами. Следовательно, обязательные каналы перестанут распространяться операторами в интернете. А это негативно скажется и на операторах, и на вещателях».

По мнению эксперта, следом начнется развитие пиратства, расцветающего при появлении каких-либо ограничений. В этот момент возникает соблазн нелегально воспользоваться общедоступным контентом. А в результате пострадают и вещатели и операторы, которые ведут легальный бизнес». «Для обеспечения борьбы с пиратством и контролем над рекламой действующее законодательство имеет исчерпывающие инструменты, — говорят в МТС. — Это положения Гражданского кодекса, федеральных законов „О связи“ (126-ФЗ), „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ (149-ФЗ), „О рекламе“ (38-ФЗ), подзаконных нормативных актов. Предлагаемая законотворческая новелла в условиях эффективно действующего регулирования и отсутствии полноценного технического решения по данному вопросу представляется преждевременной и избыточной».

Удар по бизнесу

Более того, на протяжении многих лет операторы инвестировали в развитие услуг и сервисов, совершенствование инфраструктуры, тратили ресурсы и время на подключение клиентов по всей стране. А сейчас обсуждается законопроект, который обяжет передать базы миллионов клиентов всех операторов в одни частные руки, а следовательно, и возможность ее монетизации. Это означает лишение операторов значительной части их бизнеса. При этом очевидно, что развитие сетей будет осуществляться только в крупных городах, интересных вещателям обязательных каналов с точки зрения распространения рекламы, в то время как в малых и средних городах сервис уполномоченной организации будет недоступен или качество услуги будет недопустимо низким.

Участники рынка уверены, что предлагаемый в данный момент законопроект меняет правила игры на рынке интернет-телевидения России, нарушая принцип единого информационного пространства.

«Мы считаем недопустимой ситуацию, когда частная организация получает монополию на вещание определенных телеканалов в интернете, — говорит заместитель генерального директора по контентной политике "Триколора" («Национальная спутниковая компания») Николай Орлов . — Данная организации наделяется фактически неограниченными правами и прикрываясь благовидной целью сможет диктовать рынку свои условия игры. Принятие законопроекта в таком виде приведет к существенному сокращению аудитории первого и второго мультиплекса в интернете, среде наиболее удобной для современной и молодой аудитории».

После отказа «Триколора» встраивать плеер «Витрины ТВ» во все ОТТ-сервисы оператора, правообладатели прислали компании требования исключить из пакета вещания в интернете телеканалы ВГТРК и НМГ.

Существует и множество рисков технического характера при интеграции плеера «Витрины ТВ» в устройства кабельных и спутниковых операторов. Дело в том, что это сторонний программный комплекс, работу и обновления которого операторы не контролируют. Через уязвимости в плеере может быть не только «взломано» сертифицированное ПО приемников, но через онлайн-приложения, установленные на устройствах абонентов, могут быть распространены вирусы. При этом ограничивать и влиять на работу этого плеера операторы не смогут, ответственность же за все проблемы перед подписчиками придется нести именно им.

Кроме того, текст законопроекта никак не раскрывает некоторые важнейшие аспекты работы операторов. Например, будет ли плеер собирать персональные данные абонентов, которые не давали на это свое согласие. Также неизвестно, где и как эти данные будут храниться и не будут ли они использованы в интересах третьих лиц. Опрошенные «Лентой.ру» эксперты также отмечают, что у «Витрины» отсутствуют какие-либо гарантии бесперебойного функционирования ее плеера и данные о его тестировании. «Оборудование и программное обеспечение никто не проверял и не тестировал, — говорит представитель одной из компаний — оператора кабельного ТВ.

Не в пользу „Витрины“

Против законопроекта высказались не только в Ассоциации кабельного телевидения России, где считают, что документ не отвечает заявленным целям и интересам потребителей, ущемляет права вещателей и направлен на монополизацию рынка. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) подготовила заключение, в котором отмечено, что создается правовая неопределенность вокруг вещания телеканалов в интернете, существует риск, что контент телеканалов в интернете будет транслироваться в урезанном виде.

Кроме того, создание единого поставщика приведет к снижению конкуренции на рынке, так как согласно законопроекту на него не будут распространяться ограничения антимонопольного законодательства. Это позволит поставщику навязывать другим участникам рынка невыгодные договорные и экономические условия. „Пускать коммерческую компанию строить сеть, которая будет выкручивать руки, пользуясь, по сути, монопольным положением на рынке и еще и защищенную законом от антимонопольного ведомства, это грабеж, — заявил „Ленте.ру“ главный аналитик РАЭК Карен Казарян

Таким образом, можно констатировать, что участники рынка выступили единым фронтом против внесенного в Госдуму законопроекта. „В рамках действующего законодательства уже предусмотрен исчерпывающий комплекс мер по обеспечению контроля качества интернет-вещания. Предлагаемые нормы дублируют уже действующие и эффективно исполняющиеся, в отношении контроля качества избыточны и новаций не содержат, — резюмировали в МТС. — Законопроект не решает заявленные задачи, но может серьезно ухудшить условия получения гражданами доступа к контенту 20 обязательных общедоступных каналов в сети интернет“.