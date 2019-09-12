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Пользователи сообщают о проблемах в работе Facebook Messenger 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Стало известно о сбоях в работе Facebook Messenger
Фото: РИА Новости
Проблемы в работе приложения Facebook Messenger наблюдаются в четверг в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
"Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются с 08:41 по времени Восточного побережья США (15:41 мск)", — говорится в сообщении.
О сбоях в работе мессенджера сообщают пользователи в Польше, Франции, США, Португалии, Греции и на Филиппинах. В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве и Новосибирске.
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Интернет , Наука и техника , Технологии
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