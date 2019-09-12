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«Ведомости»: «ВКонтакте» не позволит пользователям размещать пиратские копии книг 

ТАСС 1 час назад
«ВКонтакте» удалит пиратские книги
Фото: Twitter
Социальная сеть "ВКонтакте" подписала антипиратский меморандум с крупнейшими книжными издательствами, который предусматривает борьбу с размещением пользователями нелегальных копий книг на сайте. Об этом сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителей издательств.
В числе участников соглашения газета называет издательства "Эксмо", АСТ, "Азбука-Аттикус", "Альпина паблишер", "Аудиокнига", интернет-магазин "Литрес", а также Ассоциацию по защите прав в интернете (АЗАПИ).
Для выявления среди загружаемого пользователями контента пиратских копий будет использоваться технология Copyright Check, сравнивающая размещаемый контент с базой данных, предоставляемой правообладателями, поясняет газета.
Соглашение рассчитано на год, система контроля может заработать на следующей неделе.
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Интернет , Ведомости
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