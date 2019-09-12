«ВКонтакте» удалит пиратские книги

«Ведомости»: «ВКонтакте» не позволит пользователям размещать пиратские копии книг

Социальная сеть "ВКонтакте" подписала антипиратский меморандум с крупнейшими книжными издательствами, который предусматривает борьбу с размещением пользователями нелегальных копий книг на сайте. Об этом сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителей издательств.

В числе участников соглашения газета называет издательства "Эксмо", АСТ, "Азбука-Аттикус", "Альпина паблишер", "Аудиокнига", интернет-магазин "Литрес", а также Ассоциацию по защите прав в интернете (АЗАПИ).

Для выявления среди загружаемого пользователями контента пиратских копий будет использоваться технология Copyright Check, сравнивающая размещаемый контент с базой данных, предоставляемой правообладателями, поясняет газета.

Соглашение рассчитано на год, система контроля может заработать на следующей неделе.