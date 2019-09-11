Найден способ заработать на богатых пользователях Instagram

Автор аккаунта @golden_pricetag в Instagram нашел способ заработать на богатых пользователях сервиса. Как сообщает The Daily Dot, он предлагает любому пользователю опубликоваться у себя с одним условием.

Для появления фотографии на аккаунте @golden_pricetag необходимо заплатить не менее одной тысячи долларов (65,5 тысяч рублей) и не более одного миллиона долларов (65,5 миллиона рублей). Желающие могут также добавить свою подпись и ссылку на личный аккаунт. При этом на снимок добавляется бирка с названием «Golden Price Tag».

Пока что опубликованы пять фотографий. На сайте аккаунта можно увидеть, сколько каждый заплатил за то, чтобы попасть на страницу. Наибольшую сумму пока оставил парень по имени Эммануил (Emmanuel). За публикацию снимка, как он сидит за рулем Rolls-Royce, было отдано три тысячи долларов (200 тысяч рублей).

Одна из девушек, Катя Клейнер (Katja Kleiner), указавшая у себя в аккаунте, что родом из России, отдала 2,5 тысяч долларов (164 тысячи рублей) за пост. Судя по данным на сайте, автор Golden Price Tag уже заработал в сумме 8,5 тысяч долларов (556 тысяч рублей). В настоящее время на аккаунт подписаны более 3,8 тысяч человек. По мнению издания, Instagram вряд ли удалит аккаунт, так как он не нарушает правил сервиса.

Ранее пользователи Instagram высмеяли тех, кто демонстрирует на своих снимках атрибуты роскошной жизни. Юзеры провели флешмоб, выкладывая в сеть снимки «настоящей жизни».