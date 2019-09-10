ЕС хочет обложить налогами Google и Facebook

Несколько стран ЕС хотят обложить налогами Google и Facebook

Google, Австрия, Испания и Вслед за Францией сразу несколько европейских стран планируют ввести налог на доходы американских интернет-гигантов, таких как Amazon Apple и Facebook. Список могут пополнить Италия Великобритания , сообщил телеканал CNBC.

В июле французский парламент утвердил трехпроцентный налог на доходы международных технологических компаний с оборотом более 750 миллионов евро, из которых минимум 25 миллионов компания зарабатывает во Франции.

Новый налог решили распространить на деятельность IT-гигантов, начиная с января 2019 года. Ожидается, что в текущем году он принесет в казну около 200 миллионов евро, в 2020 году — еще 650 миллионов.

Из-за нового налога президент США Дональд Трамп пригрозил поднять акцизы на французские вина.

В 2018 году ЕС планировал ввести единый налог на работу интернет-компаний, однако этому помешали, в частности, Нидерланды и Ирландия.

Великобритания предложила свой вариант налога, который коснется крупных международных корпораций трех видов. Это платформы социальных сетей, поисковые системы и торговые площадки. Ставку планируется установить на уровне 2%. Налогом хотят обложить компании, начиная с 1 апреля 2020 года.

Италия приняла закон о трехпроцентном налоге на цифровые услуги еще в 2017 году, однако он так и не вступил в силу. Ожидается, что новый сбор начнет взиматься с 1 января 2021 года.

В свою очередь, парламент Испании в феврале отклонил законопроект о бюджете, который включал трехпроцентный «налог на Google» и доходы других интернет-гигантов. Хотя налог и мог принести дополнительные средства.

Наконец, парламент Австрии в сентябре собирается обсудить введение пятипроцентного налога на онлайн-рекламу. Австрийское правительство планирует с его помощью пополнить бюджет на сумму до 200 миллионов евро.