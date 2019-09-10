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Несколько стран ЕС хотят обложить налогами Google и Facebook 

360tv.ru 36 минут назад
ЕС хочет обложить налогами Google и Facebook
Фото: Reuters
Вслед за Францией сразу несколько европейских стран планируют ввести налог на доходы американских интернет-гигантов, таких как Amazon, Google, Apple и Facebook. Список могут пополнить Италия, Австрия, Испания и Великобритания, сообщил телеканал CNBC.
В июле французский парламент утвердил трехпроцентный налог на доходы международных технологических компаний с оборотом более 750 миллионов евро, из которых минимум 25 миллионов компания зарабатывает во Франции.
Новый налог решили распространить на деятельность IT-гигантов, начиная с января 2019 года. Ожидается, что в текущем году он принесет в казну около 200 миллионов евро, в 2020 году — еще 650 миллионов.
Из-за нового налога президент США Дональд Трамп пригрозил поднять акцизы на французские вина.
В 2018 году ЕС планировал ввести единый налог на работу интернет-компаний, однако этому помешали, в частности, Нидерланды и Ирландия.
Великобритания предложила свой вариант налога, который коснется крупных международных корпораций трех видов. Это платформы социальных сетей, поисковые системы и торговые площадки. Ставку планируется установить на уровне 2%. Налогом хотят обложить компании, начиная с 1 апреля 2020 года.
Италия приняла закон о трехпроцентном налоге на цифровые услуги еще в 2017 году, однако он так и не вступил в силу. Ожидается, что новый сбор начнет взиматься с 1 января 2021 года.
В свою очередь, парламент Испании в феврале отклонил законопроект о бюджете, который включал трехпроцентный «налог на Google» и доходы других интернет-гигантов. Хотя налог и мог принести дополнительные средства.
Наконец, парламент Австрии в сентябре собирается обсудить введение пятипроцентного налога на онлайн-рекламу. Австрийское правительство планирует с его помощью пополнить бюджет на сумму до 200 миллионов евро.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Дональд Трамп , Amazon , ЕС , Apple , Google , Австрия , Испания , Италия , Великобритания , Франция
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