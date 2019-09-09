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Пользователи «Википедии» столкнулись со сбоями в работе сервиса 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Пользователи "Википедии" жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе сервиса произошел в понедельник в 01.00 мск, об этом свидетельствуют сообщения пользователей. О проблемах сообщают пользователи из России, Нидерландов, Великобритании, Польши, Германии, Италии, Израиля, США и ряда других стран.
По данным Downdetector, 80% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, 20% испытывают проблемы со входом в систему.
Это не первый сбой в работе "Википедии" за последние дни. В пятницу сообщалось, что пользователи "Википедии" из России, США, Мексики, Израиля, ОАЭ, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Белоруссии, Украины и других европейских стран столкнулись со сбоями в работе сервиса.
"Википедия" — общедоступная многоязычная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта — американская некоммерческая организация "Фонд Викимедиа", имеющая 39 региональных представительств.
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Интернет , Видео , Общество , Нидерланды
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