Cоздан бот, показывающий сидящих на Pornhub друзей

Программист из Архангельска создал бот, который показывает сидящих на Pornhub друзей

Соцсеть «ВКонтакте» обзавелась самопальным ботом, который позволяет увидеть сидящих на Pornhub друзей. Его создал программист из Архангельска Даниил Суворов.

Один из самых популярных порно-сайтов в мире ввел авторизацию для пользователей из России через «ВКонтакте». Эту особенность Pornhub и использовал Суворов. После запуска этого бота, он показывает, кто из друзей сидит на Pornhub (как общее количество друзей, так и конкретные имена).

Программисты «ВКонтакте» заблокировали профиль, с которого осуществляется верификация и временно остановил работу бота.

Однако через какое-то время создатель снова его запустил и оставил в соцсети инструкцию, как им пользоваться.

«VK пофиксил API и теперь постоянно возвращает, что пользователь не сидит в прнхбе. Надо нажать на надпись «XXX друзей на сайте», чтобы увидеть часть друзей», — говорится в инструкции.

Бот не будет работать для пользователей, у которых закрыт список друзей. Для запуска программы слежения необходимо список открыть, либо добавить в друзья специальный аккаунт. Как отмечает сам Суворов, чтобы стать для бота невидимкой, на Pornhub следует заходить через VPN.

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила DTF, что уязвимость устранена, и работа бота больше не сможет быть восстановлена.