Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Программист из Архангельска создал бот, который показывает сидящих на Pornhub друзей 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Cоздан бот, показывающий сидящих на Pornhub друзей
Фото: News.ru
Соцсеть «ВКонтакте» обзавелась самопальным ботом, который позволяет увидеть сидящих на Pornhub друзей. Его создал программист из Архангельска Даниил Суворов.
Один из самых популярных порно-сайтов в мире ввел авторизацию для пользователей из России через «ВКонтакте». Эту особенность Pornhub и использовал Суворов. После запуска этого бота, он показывает, кто из друзей сидит на Pornhub (как общее количество друзей, так и конкретные имена).
Программисты «ВКонтакте» заблокировали профиль, с которого осуществляется верификация и временно остановил работу бота.
Однако через какое-то время создатель снова его запустил и оставил в соцсети инструкцию, как им пользоваться.
«VK пофиксил API и теперь постоянно возвращает, что пользователь не сидит в прнхбе. Надо нажать на надпись «XXX друзей на сайте», чтобы увидеть часть друзей», — говорится в инструкции.
Бот не будет работать для пользователей, у которых закрыт список друзей. Для запуска программы слежения необходимо список открыть, либо добавить в друзья специальный аккаунт. Как отмечает сам Суворов, чтобы стать для бота невидимкой, на Pornhub следует заходить через VPN.
Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила DTF, что уязвимость устранена, и работа бота больше не сможет быть восстановлена.
«Мы устранили эту возможность, бот больше не отправляет информацию о пользователях. Для защиты информации пользователей мы откажемся от метода API users.isAppUser. Уже сейчас мы внесли изменения. Теперь нельзя узнать, какие приложения установили друзья ВКонтакте — в том числе если они использовали виджеты для авторизации на других сайтах через VK», — отметили представители соцсети.
360tv.ru: последние новости
Facebook запустил приложение для знакомств Facebook запустил приложение для знакомств «Ведомости»: российские власти захотели узнать, что смотрят в Рунете «Ведомости»: российские власти захотели узнать, что смотрят в Рунете Почти 420 млн номеров пользователей Facebook утекли в Сеть Почти 420 млн номеров пользователей Facebook утекли в Сеть
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Технологии , Архангельск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада124
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября63
Путин одобрил новый мегапроект
Путин одобрил новый мегапроект2
Умер исполнитель песни «Снег кружится»
Умер исполнитель песни «Снег кружится»10
Российские спецназовцы погибли в Сирии
Российские спецназовцы погибли в Сирии491
Видео
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Почему на могиле Караченцова нет памятника
20:14
Почему на могиле Караченцова нет памятника
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
00:45
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
В мире
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес Другое
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Минобороны выступило с заявлением
00:35
Минобороны выступило с заявлением
Армия
Российские спецназовцы погибли в Сирии
04:55
Российские спецназовцы погибли в Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение