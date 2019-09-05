Зачем государству учет интернет-пользователей?

Идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете обсуждают сейчас власти с крупнейшими медиакомпаниями, утверждают «Ведомости»

администрации президента и профильных ведомствах обсуждают идею о создании единой системы учета интернет-пользователей на предмет просмотров ими контента и рекламы в рунете, сообщает газета «Ведомости».

Универсальная и прозрачная система оценки интернет-аудитории необходима как рекламодателям, так и производителям контента, заявил изданию замминистра связи Алексей Волин

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров , в свою очередь, говорит, что рекламодателям приходится иметь дело с разрозненными данными и верить на слово онлайн-площадкам, что они «открутили те самые купленные сотни тысяч показов баннера».

Но ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян считает, что бизнес в такой базе не нуждается:

«Ряд окологосударственных площадок хотят еще с 2014 года, когда был принят так называемый закон о блогерах, одной из его составляющих было как раз создание некоего государственного измерителя аудитории, но так за пять лет ничего не продвинулось. Идея в воздухе периодически витает. Такая система, безусловно, нужна, более того, она есть и не одна. Россия не передовик, но постепенно внедряет, например, IAB Russia занимается как раз прозрачностью вычислений, когда, например, боты нагоняют аудиторию и, по сути, рекламодатель тратит бюджеты не на реальных людей, а на ботов. Индустриальные процессы в этом отношении идут, в стране приличное количество продуктов на рынке, тот же Mediascope. Поэтому что тут может сделать государство, я, честно говоря, не очень понимаю. Если бы рынку нужен был какой-то единый измеритель, он бы его давно уже создал».

Возможность государственного интернет-учета еще обсуждается, и есть разные предложения, как это должно работать и какие данные необходимо собирать.

Государству с помощью такой базы данных будет проще контролировать действия пользователей, считает директор компании Rich PR, специалист в области PR и маркетинга Николай Казанцев

«Мы сейчас говорим об учетной системе, которая будет абсолютно точно и прозрачно собирать персональные данные. Если будет принято решение о том, что такая система будет разрабатываться, у нас сильно покорежат закон о персональных данных или введут в него ряд исключений, или еще чего-то, каким-то образом это нужно будет легализовать. Соответственно, это очередная мера контроля под абсолютно благовидным предлогом, а по факту там этого не будет точно. На мой взгляд, мало того что это вещь вредная и совершенно никакой пользы не принесет, она еще и работать в ближайшем будущем не будет, потому что очень много способов входа в интернет, очень много способов обойти любые ограничения. Совсем недавно был в Китае, там абсолютно все сидят в Facebook, абсолютно все пользуются WhatsApp и всем чем хочешь. Учет пользователей, скорее всего, работать не будет в ближайшее время по ряду в том числе технических причин».