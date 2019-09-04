Кража садовой тачки подростками стала хитом в Сети

Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети

На кадрах видно, как двое подростков безуспешно пытаются перебросить тачку через высокий забор, используя при этом подручные средства, включая скамейки, стол и лестницу. Соорудив из них некое подобие "пирамиды", подросткам удалось перекинуть тележку.

В конце ролика видно, как старший из "похитителей" увозит тачку, в то время как младший сидит внутри нее. При этом один из подростков, судя по кадрам, забывает за забором свой рюкзак. На данный момент ролик, опубликованный телеканалом "Россия 24" третьего сентября, набрал более двух миллионов просмотров.

"Тачку уперли, а рюкзак забыли", — написала Анастасия Ординарцева.

"Удивительно, тачка жива осталась", — отметила пользователь Олеся Олеговна.

"И смех, и грех", — заметила Мария Владимирова.

Некоторые комментаторы осудили поступок подростков, напомнив об ответственности за совершение кражи.

"Зарабатывают себе: 1. люлей от родителей; 2. постановку на учет в полиции; 3. всемирную славу комиков. Жаль что не нашли другого применения своим "талантам". Ну и родителям административку со штрафом как пить дать", — указал Андрей Трухин.