Москалькова выступила против блокировки Telegram 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает против блокировки Telegram.
"Я и мои коллеги выступили против закрытия Telegram, когда стоял этот вопрос. Но Telegram должен правоохранительным органам сообщить источник информации, если это было связано с преступлением или явлением, которое может разрушить права человека и повлиять на безопасность государства и общества. Если эта информация распространена, конечно, такая информация правоохранительным органам должна быть доступна", — сказала Москалькова на лекции в Московском городском педагогическом университете.
Она полагает, что в данный момент "компромисс был достигнут". "Это очень важно", — сказала омбудсмен.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все ещё доступен пользователям. В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости сообщил, что Роскомнадзор работает над новыми инструментами полной блокировки мессенджера.