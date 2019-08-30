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Facebook убрал слоган про бесплатное использование 

News.ru + ещё 4 6 часов назад
Facebook перестала говорить о том, что она бесплатна
Фото: Reuters
Facebook убрала с домашней страницы слоган «Бесплатно, и так будет всегда» без соответствующих объявлений. Теперь на его месте стоит фраза «Быстро и легко».
Бывший слоган означала, что пользователь ничего не будет стоить завести аккаунт в соцсети. Facebook внесла изменения между 6 и 7 августа. Business Insider связался с компанией, но она пока не дала никаких комментариев.
Адвокат и эксперт по цифровому праву Хосе Антонио Кастильо считает, что изменения связаны с майской директивой Европарламента, которая приравнивает сбор личных данных к форме оплаты. При этом эксперт считает, что «Facebook не является бесплатным и никогда им не был».
Валютой Facebook были и остаются личные данные пользователей. Однако она никогда не была бесплатной, потому что данные стоят больших денег, — утверждает Кастильо.
Примечательно, что в правилах сайта указано, что Facebook «не гарантируем, что платформа всегда будет бесплатной».
Ранее News.ru рассказал, что Токийское налоговое управление подозревает, что японский филиал Facebook частично скрыл свои доходы, чтобы не платить налоги.
По данным ведомства, полученные японскими властями 500 млн иен ($4,7 млн) от продаж рекламы за период с 2017 по 2019 год поступали на счёт филиала в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет 12,5%. В Японии его величина превышает 30%. Таким образом, компания не доплатила около 110 млн иен ($1 млн) налогов.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Технологии , Хосе Кастильо , Европарламент
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