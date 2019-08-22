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Google изменит схему наименования Android 

News.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press
Компания Google объявила, что откажется называть в честь сладостей и десертов новые версии операционной системы Android.
Необычная традиция началась с Android 1.6 Cupcake, выпущенной в 2009 году. За ней выходили 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread, 3.0 Honeycomb, 4.0 Ice Cream Sandwich, 4.1 Jelly Bean, 4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 7,0 Nougat, 8.0 Oreo и 9 Pie.
В марте 2019 года компания выпустила бета-версию Android 10 Q. Пользователи и СМИ предались спекуляциям, название какого десерта на Q компания использует в финальной версии. Однако в Google решили ограничиться только цифрой 10.
Как передает официальный блог разработчиков Android, главной причиной такого решения Google стало то, что названия сладостей вызывали сложности в восприятии у жителей разных стран мира. Так, например, зефир не везде считается лакомством, а в японском языке и вовсе нет звука, передаваемого буквой L. Все последующие версии Аndroid будут иметь только номер.
Компания также поменяет шрифт в слове Android и сменит оттенок цвета логотипа.
News.ru ранее сообщал о новой разработке Google, которая сможет считывать язык жестов.
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Интернет , Наука и техника , Google
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