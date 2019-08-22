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ЦБ сможет без суда блокировать сайты пирамид и мошенников 

News.ru 2 часа назад
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Центробанк сможет начать блокировать сайты финансовых пирамид и мошеннических организаций уже этой осенью. Об этом рассказали авторы соответствующего законопроекта, руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв.
Теперь ЦБ сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением об ограничении работы подозрительных порталов. Одновременно регулятор сможет подавать иск в суд о нарушениях со стороны ресурсов, пишет газета «Известия».
По словам Аксакова, необходимо, чтобы решение о блокировке «единолично принимал председатель ЦБ», поскольку против мошенников нужно действовать «быстро и решительно».
В настоящее время, чтобы заблокировать сайт мошенников, ЦБ должен обращаться в прокуратуру, а она — в суд. Получив разрешение Роскомнадзор вносит ресурс в реестр запрещённых и предписывает провайдерам ограничить доступ к нему. Например, с момента объявления регулятором «Кэшбери» финансовой пирамидой до блокировки прошло более трёх месяцев.
По последним данным, сумма ущерба от действий «Кэшбери» составляет более 3 млрд рублей. Этот проект «Кэшбери» оказался одной из самых разветвлённых и масштабных финансовых пирамид, выявленных ЦБ за последнее время, сообщал News.ru.
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Комментарии5
Интернет , Политика , Анатолий Аксаков , Николай Журавлев , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , Госдума , Совет Федерации , Центральный банк России , газета "Известия"
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