ЦБ сможет без суда блокировать сайты пирамид и мошенников

Теперь ЦБ сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением об ограничении работы подозрительных порталов. Одновременно регулятор сможет подавать иск в суд о нарушениях со стороны ресурсов, пишет газета «Известия».

По словам Аксакова, необходимо, чтобы решение о блокировке «единолично принимал председатель ЦБ», поскольку против мошенников нужно действовать «быстро и решительно».

В настоящее время, чтобы заблокировать сайт мошенников, ЦБ должен обращаться в прокуратуру , а она — в суд. Получив разрешение Роскомнадзор вносит ресурс в реестр запрещённых и предписывает провайдерам ограничить доступ к нему. Например, с момента объявления регулятором «Кэшбери» финансовой пирамидой до блокировки прошло более трёх месяцев.

По последним данным, сумма ущерба от действий «Кэшбери» составляет более 3 млрд рублей. Этот проект «Кэшбери» оказался одной из самых разветвлённых и масштабных финансовых пирамид, выявленных ЦБ за последнее время, сообщал News.ru.