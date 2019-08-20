YouTube начал удалять видеоролики с битвами роботов

Видеоролики с битвами роботов начали удалять c видеохостинга YouTube, так как они признаны пропагандирующими «жестокое обращение с животными».

Пользователи обратили внимание на новый алгоритм, который блокирует ролики. Многие обращались к сервису с просьбами починить его.

"Ваш новый алгоритм удаляет видео о боевых роботах под предлогом жестокого обращения с животными. Независимые создатели контента много на этом теряют", — заявляет пользователь Caley Creations.

Однако в каждом уведомлении об удалённом видео говорится, что на YouTube запрещён доступ к контенту, который отображает умышленное причинение страданий животным или принуждение их к борьбе, сообщает The Independent.