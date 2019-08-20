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YouTube начал удалять видеоролики с битвами роботов 

News.ru 50 минут назад
Фото: Raphael Knipping/dpa/Global Look Press
Видеоролики с битвами роботов начали удалять c видеохостинга YouTube, так как они признаны пропагандирующими «жестокое обращение с животными».
Пользователи обратили внимание на новый алгоритм, который блокирует ролики. Многие обращались к сервису с просьбами починить его.
"Ваш новый алгоритм удаляет видео о боевых роботах под предлогом жестокого обращения с животными. Независимые создатели контента много на этом теряют", — заявляет пользователь Caley Creations.
Однако в каждом уведомлении об удалённом видео говорится, что на YouTube запрещён доступ к контенту, который отображает умышленное причинение страданий животным или принуждение их к борьбе, сообщает The Independent.
Как писал ранее News.ru, YouTube заблокировал видео, оскорбляющее флаг РФ. Это было сделано по требованию Роскомнадзора.
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Интернет , Общество , Роскомнадзор , The Independent
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