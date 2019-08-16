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YouTube изменит требования к жалобам от правообладателей музыки 

ТАСС + ещё 2 58 минут назад
Фото: РИА Новости
YouTube изменит подход к защите авторских прав в роликах с короткими музыкальными фрагментами или видео с непреднамеренным использованием музыки. С середины сентября компания запретит жалобы правообладателей на использование их музыки в коротких роликах и на видео, где музыка доносится из проезжающих мимо машин. Об этом говорится в блоге видеосервиса.
Согласно новым правилам, правообладатели больше не смогут зарабатывать деньги с видео при подаче жалобы на нарушение авторских прав. YouTube оставит две возможности: убрать заработок с видео для его создателя или заблокировать ролик полностью.
В компании надеются, что после нововведений владельцы авторских прав с большей вероятностью не будут оставлять жалобу или выберут вариант с лишением автора видео заработка. При этом разработчики не исключили, что лейблы звукозаписи, лишившись возможности заработка, предпочтут полностью блокировать видео. В то же время нововведения рассматриваются как "важный шаг к достижению правильного баланса в долгосрочной перспективе".
Изменения в правилах YouTube не распространяются на совпадения, найденные автоматической системой YouTube Content ID.
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Интернет , Наука , Наука и техника
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