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Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP Photo/Amr Alfiky
Администрация "Инстаграма" намерена представить новую функцию, позволяющую пользователям по всему миру маркировать публикации, которые, по их мнению, не заслуживают доверия. Об этом заявила в четверг официальный представитель компании Facebook ("Фейсбук"), которой принадлежит "Инстаграм", Стефани Отуэй.
Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация". В этом случае данные материалы проверят партнеры Facebook из числа средств массовой информации и исследовательских организаций. Они, как полагают в компании, смогут установить, являются ли материалы достоверными.
Как пояснила Отуэй, по итогам проверки партнеры Facebook укажут, считают ли они публикацию, в частности, "соответствующей действительности", "недостоверной" или "вводящей в заблуждение". В любом случае указанные материалы не будут удалены. Если будет установлено, что они не заслуживают доверия, сотрудники "Инстаграма" примут меры, чтобы число пользователей, которые могут ознакомиться с данной записью, было уменьшено. Для этого, в частности, могут быть удалены некоторые тематические метки публикаций.
По словам Отуэй, указанная функция уже доступна пользователям в США. В течение двух недель ее представят по всему миру. Аналогичный сервис уже имеется в соцсети "Фейсбук".
Приложение "Инстаграм", предназначенное для размещения фотографий и видеороликов, было запущено в октябре 2010 года и изначально предназначалось лишь для мобильных устройств от компании Apple ("Эппл"). В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android ("Андроид"). Тогда же Facebook купила "Инстаграм" за 1 млрд долларов.
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Комментарии
Интернет , Общество , Apple
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