И ты, Кортана: Microsoft прослушивала голосовые записи пользователей

Главный скандал этого лета, а возможно, и всего 2019 года — прослушивание технологическими компаниями голосовых сообщений пользователей. Буквально за месяц в подобном «хобби» были уличены практически все основные игроки на рынке.

Не отстала от конкурентов в этом плане и Microsoft , которая анализирует информацию, полученную от голосового ассистента Microsoft Cortana и программы Skype Translator. Здесь используется настоящее время, поскольку корпорация продолжает этим заниматься в отличие от других пойманных за руку компаний, приостановивших сомнительную деятельность, утверждает Vice.

Журналисты получили в распоряжение документы, в которых говорится, как именно построена работа: классификация полученных данных, руководство по пунктуации и т.д. Одни из подрядчиков, пожелавших сохранить анонимность, рассказал, что большая часть его работы была сосредоточена на комментировании и расшифровке команд для Cortana.

Нормой для работников были как минимум 200 аудиосообщений в час. Некоторые из них содержали личную и конфиденциальную информацию. Плата за работу разнится: один подрядчик получал $12 в час с возможностью увеличить вознаграждение до $13 в качестве бонуса, в то время как контракт второго включал другие суммы — $14 и $15 соответственно.

Один из разделов учебных материалов посвящён тому, как произносится команда «Эй, Кортана» (она запускает помощника) на разных языках и с ударениями, включая немецкий, китайский, японский и австралийский, канадский языки, а также американский английский. Microsoft требовала, чтобы подрядчики всегда расшифровывали имя ассистента правильно — даже если пользователь произнёс «Кортона» или «Кортина», в записях указывается именно «Кортана». Почему? Чтобы, как считают разработчики, максимально увеличить шансы на активацию помощника.

Есть задачи, в которых нам необходимо чётко прописать имена собственные, которые относятся к контакту или другой личной информации, — сказал подрядчик.

Обновлённая политика

Издание связалось с Microsoft, и её представитель поспешил сделать заявление. Как говорится в письме, компания стремится улучшить прозрачность и помочь клиентам делать более осознанный выбор.

Microsoft подтвердила, что использует клиентский контент из Cortana и Skype Translator для улучшения этих продуктов и привлекает для этого третьих лиц. Мы предпринимаем шаги для обезличивания этого контента, чтобы защитить частную жизнь людей, — сообщил представитель.

В то же время вскоре после публикации Microsoft поспешила скорректировать политику конфиденциальности, а также страницы поддержки Skype Translator и Cortana. Теперь в объяснении того, как собраны и используются разговоры, сделанные с помощью, например, Skype Translator, появилась строчка, гласящая, что процесс «может включать в себя расшифровку аудиозаписей сотрудниками и поставщиками Microsoft с учётом процедур, разработанных для защиты конфиденциальности пользователей».

Мы обновили наше заявление о конфиденциальности и часто задаваемые вопросы о продуктах, чтобы добавить большей ясности, и продолжим изучать дальнейшие шаги, которые мы могли бы предпринять, — прокомментировал обновление представитель компании.

При этом обеспокоенные юзеры всё же могут удалить сделанные голосовые сообщения. Для этого потребуется специальный онлайн-инструмент, который предназначен не только для Skype и Cortana, но также позволяет очистить данные других приложений, служб и поисковых запросов.

Вся суматоха с прослушиванием записей началась в середине июля после признания менеджера по продукту Google Дэвида Монси. Он сообщил, что компания сотрудничает с лингвистами, которые анализируют часть голосовых команд от Google Assistant и колонок Google Home. Всё это делается для улучшения работы сервиса, однако один из языковых обозревателей нарушил политику безопасности и допустил утечку конфиденциальных аудиоданных на нидерландском языке.

Далее на сцену вышла Apple . В Купертино приостановили программу по контролю качества Siri, которая позволяла подрядчикам прослушивать анонимные запросы пользователей, чтобы определить, правильно ли голосовой помощник слышит вопросы, запускается ли он по ошибке и так далее. В будущем Apple пообещала выпустить обновление программного обеспечения, которое позволит пользователям отказаться от включения себя в программу проверки.

Третьей по счёту стал Amazon с его голосовым помощником Alexa. Компания разрешила пользователям отключить возможность прослушивания голосовых записей сотрудниками компании и её подрядчиками. Разработчики также уточнили, что в рамках контролируемого процесса обучения крайне малое число аудиозаписей (при согласии пользователей) будут обрабатываться сотрудниками лично.

Facebook, терпевшая неудачи весь прошлый год и ставшая главным лицом обширного материала News.ru об итогах года, отличилась и в этот раз — она платила за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов компании. Этот процесс обеспокоил подрядчиков, утверждающих, что они не знали, где была записана аудиодорожка или как она была получена.

Записи пользователей иногда включали в себя вульгарное содержание, и работники не знают, зачем компании нужна была расшифровка. Facebook, в свою очередь, подтвердила сказанное подрядчиками, но уверила, что после инцидентов с другими фирмами она перестала заниматься прослушиванием голосовых сообщений с начала августа 2019 года.