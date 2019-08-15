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Сотрудники Microsoft прослушивают аудиозаписи и диалоги пользователей 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
В Microsoft признались, что сотрудники компании могут прослушивать аудиозаписи пользователей. В обновленной политике конфиденциальности Microsoft отмечается, что обработка персональных данных пользователей наряду с автоматизированными включает "ручные (человеческие) методы обработки". Ранее такого заявления в документе не было.
В Microsoft заявили, что новые уточнения в политике конфиденциальности сделаны для того, чтобы конкретизировать: изучением контента иногда занимаются люди. Это внесет во взаимодействие с пользователями "больше ясности", отметили в компании.
Ранее сообщалось, что Microsoft прослушивала личные диалоги пользователей, напоминает РИА Новости. Для этого корпорация нанимала подрядчиков.
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Интернет , Видео , Наука и техника , Microsoft , РИА Новости
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