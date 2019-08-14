«Известия»: Минкомсвязь вновь вернула приоритет частотам 3,4-3,8 ГГц для развития 5G

Минкомсвязь РФ доработала проект концепции развития сетей связи нового поколения, вновь отдав приоритет диапазону частот 3,4-3,8 ГГц вместо диапазона 4,4-4,99 ГГц. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на текст документа.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что Минкомсвязь обновила проект концепции развития 5G до 2020 года, предложив сделать приоритетным для развития сетей связи нового поколения диапазон частот 4,4-4,99 ГГц вместо считающихся наиболее перспективными для этих целей частот 3,4-3,8 ГГц. Тогда российские операторы связи выступили с критикой обновленного проекта Минкомсвязи. По их мнению, единственным перспективным для развития 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, а создание сети 5G на частотах 4,4-4,9 ГГц приведет к удорожанию и замедлению строительства необходимой инфраструктуры.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи, в новой версии проекта концепции были усилены положения про важность использования частот в диапазоне 3,4-4,8 ГГц для развития 5G. Кроме того, добавили там, в течение двух недель документ будет доработан и представлен правительственной комиссии по цифровому развитию.

Помимо этого, уточняют "Известия", авторы концепции в связи со сжатыми сроками реализации планов по развитию 5G в России призывают незамедлительно начать процедуры, связанные с расчисткой частот 3,4-4,8 ГГц для их дальнейшего использования.

Ранее возможности российской промышленности работать с диапазоном частот 4,4-4,9 ГГц для развития 5G в России обсуждались на совещании с участием вице-премьеров РФ Максима Акимова Юрия Борисова . Как отмечал Акимов, тогда Минпромторгу РФ было поручено оценить возможности российской промышленности с точки зрения пользовательских устройств, ядер сети и коммуникационного оборудования для построения сетей связи пятого поколения.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика".